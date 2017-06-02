Госнефтефонд продал банкам $1,3 миллиарда

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в мае 2017 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 300,3 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Фонда.

За пять месяцев 2017 года ГНФАР реализовал на валютных аукционах свыше 1,314 миллиарда долларов. Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 4,92 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2017 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов ГНФАР в госбюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2017 год в размере 6,1 миллиарда манатов.