«США являются развитой страной, а Китай — развивающейся. Сотрудничество между ними идет на пользу не только этим государствам, отношения между ними влияют на всю планету». Об этом в беседе с haqqin.az заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

Посол подчеркнул, что темпы развития Китая выше темпов развития США.

Отметим, что к 2016 году ВВП Китая составил около 11 трлн долларов, этот показатель повысился на 6,7%, вклад страны в мировые темпы экономического роста превысил 33%. По общему объему внешней торговли (около 3,7 трлн долларов) Китай занимает второе место в мире.

«По нашим расчетам, в ближайшие пять лет ВВП Китая превысит ВВП США. К сожалению, по показателю ВВП на душу населения Китай немного отстает от США. Потому для опережения этой страны Китаю необходимо время», — подытожил Вэй Цзинхуа.