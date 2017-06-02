В Армении нарастает напряжение в обществе и усиливается кризис власти на фоне недовольства СМИ давлением, которое на них оказывает правительство.

Так, выясняется, что премьер-министр Армении Карен Карапетян на днях хотел представить заявление об отставке. Ереванской газете «Жаманак» об этом стало известно из околовластных источников.

Карапетян недоволен тем, что в течение всего периода, когда назначались члены правительства, вокруг этого процесса плелись интриги, из-за чего несколько министров были назначены довольно поздно.

Издание пишет, что представители правящей Республиканской партии Армении даже начали шутить: не придется ли им расточать похвалы и уговаривать премьера раз в неделю? Как оказалось, это уже третья (!) попытка Карена Карапетяна подать в отставку за последние месяцы.

Видимо, по этому поводу юрист-международник, публицист Денис Дворников, хорошо знакомый с ситуацией в Армении, на странице в фейсбук написал, обращаясь к армянской аудитории: «Что роднит Россию и Армению? Кадровая политика. Вот есть, например, хороший профессионал, знающий свое дело, с правильным нервом в глазах, с разумными идеями. Думаете, его назначат руководить серьезной структурой или проектом? Конечно, нет, если он (профессионал) не племянник, не любовник, не сын, не сват Большого Человека.

Скорее, назначат моль серую, бессмысленную, привыкшую названивать влиятельным родственникам.

Бывают исключения, но в последнее время часто вижу подтверждение дурных постсоветских традиций. И у нас, и у вас».

Сегодня, отвечая на вопрос haqqin.az, Денис Дворников предпочел не развивать тему.

Однако внутри Армении тема развивается сама по себе. Так, по данным все той же газеты «Жаманак», не исключается, что в ближайшее время между премьером Карапетяном и полицией начнется серьезная конфронтация. И, кстати, косвенной причиной этого стали азербайджанские яблоки.

Недавно сотрудниками полиции были арестованы начальник таможенного пункта «Бавра» и директор брокерской таможенной компании. Тогда отмечалось, что эти люди организовали импорт и экспорт товаров по пониженным ставкам, заплатив за это взятку. А чуть ранее выяснилось, что в Армению была завезена партия азербайджанских яблок, и таможенники сделали вид, что не заметили их.

Сейчас армянский премьер хочет «командировать» в полицию контрольное управление правительства, где надеется в результате проверок добиться сенсационных разоблачений.

«Создается впечатление, что Карен Карапетян плохо представляет особенности власти в Армении, и если вдруг он решит провести проверки в полиции, на первых страницах многих средств массовой информации Армении обязательно появятся фотографии и сведения о личной жизни премьера», – комментирует газета.

Издание сообщает и о том, что в Комитете государственных доходов Армении ожидаются серьезные кадровые изменения. Из системы КГД будут уволены 480 сотрудников, в ведомстве сократятся также управления.

По сведениям газеты, изменения уже начались, и сотрудники уже долгое время ищут «друзей и знакомых», которые могут помочь как-то избежать сокращения. А часть сотрудников написали заявления об освобождении и добровольно ушли, как только узнали об этой новости.

В свою очередь сайт Armtimes отмечает, что правительство Армении готовит новый террор против СМИ. И ожидается масштабная акция зачистки неконтролируемых средств массовой информации. «Многие СМИ не поддавались управлению, почему и решено опубликовать досье Службы национальной безопасности», - пишет издание.

По мнению Armtimes, сразу после парламентских выборов Серж Саргсян начал подготовительную операцию по комплектованию правительства 2018 года. И потому ему нужны управляемые СМИ, которые должны распространять новости, направленные на обеспечение необходимого Саргсяну расклада.

Все эти новости, причем далеко не полные, поступили только за один (!) день. И это показывает, что уровень напряжения в Армении просто зашкаливает.