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Заместитель Али Керимли осталась за решеткой

 

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена кассационная жалоба заместителя председателя Партии Народного фронта Азербайджана Гезал Байрамлы, поданная на решение о ее аресте, сообщает АПА.

Суд не удовлетворил жалобу. 

Отметим, решением суда Сабаильского района столицы в отношении Байрамлы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Напомним, Гезал Байрамлы была задержана 25 мая в 22:00 при попытке пройти на территорию Азербайджана из Грузии. Задержание Байрамлы было проведено на контрольно-пропускном пункте Шихлы.

При осмотре ручной клади Гезал Байрамлы было обнаружено 12 тысяч незадекларированных долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье 206.1 УК Азербайджана (контрабанда).

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