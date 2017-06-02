Заместитель Али Керимли осталась за решеткой

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена кассационная жалоба заместителя председателя Партии Народного фронта Азербайджана Гезал Байрамлы, поданная на решение о ее аресте, сообщает АПА.

Суд не удовлетворил жалобу.

Отметим, решением суда Сабаильского района столицы в отношении Байрамлы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Напомним, Гезал Байрамлы была задержана 25 мая в 22:00 при попытке пройти на территорию Азербайджана из Грузии. Задержание Байрамлы было проведено на контрольно-пропускном пункте Шихлы.

При осмотре ручной клади Гезал Байрамлы было обнаружено 12 тысяч незадекларированных долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье 206.1 УК Азербайджана (контрабанда).