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Велопутешественники из Исфагана в Сальяне фото

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Сальян прибыли велосипедисты, которые совершают тур по маршруту Исфаган – Стамбул, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Участники пробега Гусейн и Шахбаз сказали, что они уже преодолели 1200 километров пути и, переночевав в Сальяне, завтра отправятся дальше. По их словам, им осталось преодолеть путь протяженностью 1800 километров по территории Азербайджана, Грузии и Турции.

Велосипедисты сказали также, что планируют в общей сложности преодолеть 3000 километров пути за 100 дней. 

 

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