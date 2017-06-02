Сегодня в Сальян прибыли велосипедисты, которые совершают тур по маршруту Исфаган – Стамбул, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Участники пробега Гусейн и Шахбаз сказали, что они уже преодолели 1200 километров пути и, переночевав в Сальяне, завтра отправятся дальше. По их словам, им осталось преодолеть путь протяженностью 1800 километров по территории Азербайджана, Грузии и Турции.

Велосипедисты сказали также, что планируют в общей сложности преодолеть 3000 километров пути за 100 дней.