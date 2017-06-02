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В Азербайджане открылось посольство Перу

 

В Азербайджане начало свою работу посольство Республики Перу. Сегодня новоназначенный временный поверенный в делах посольства Перу Луис Чанг Болдрини провел встречу с начальником государственного протокола Министерства иностранных дел Азербайджана Парвином Мирзазаде, сообщает пресс-служба МИД страны.

П.Мирзазаде пожелал Луису Чангу Болдрини успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

В свою очередь Луис Чанг Болдрини заявил, что приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя странами.

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В Азербайджане открылось посольство Перу
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