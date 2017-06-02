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Путин о ядерном оружии Ким Чен Ына

 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «пока внедряется право сильного», будут возникать проблемы, наблюдаемые в КНДР, передает Газета.Ru.

Он призвал другие страны договориться о единообразном понимании основополагающих принципов международного права и придерживаться правил.

«Потому что, пока этого нет, пока внедряется право сильного, кулачное право, до тех пор у нас будут возникать проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в Северной Корее», — сказал российский президент.

По его словам, малые страны не видят другого способа защиты своей независимости и безопасности, кроме обладания ядерным оружием. Путин отметил, что «вот к чему ведет злоупотребление силой».

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