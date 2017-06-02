За долгую профессиональную деятельность пришлось повидать многих руководителей. Среди них немало и таких, которые даже в собственном кабинете с неохотой принимают журналистов. Но не таким оказался глава Исполнительной власти Джалилабадского района Азиз Азизов. Да, договоренность о встрече с ним была достигнута заранее. Но едва мы появились у входа в аппарат Исполнительной власти, он сам спустился, а после крепкого рукопожатия пригласил нас… не в кабинет, а посмотреть хозяйство. Это, по его словам, было бы полезно не только нам, но и самому главе района. Вместе обошли расположенные неподалеку Центр Гейдара Алиева и краеведческий музей, где нас подробно ознакомили с историей и традициями района, его социально-экономическими достижениями.

Монументализм в центре Джалилабада поразил нас своей изысканностью и роскошью, особенно Центр Гейдара Алиева.

«Наверняка все это построено на бюджетные деньги?» - спрашиваем у главы. Он смотрит прямо в глаза и уверенно отвечает: «Своими силами!»

И сразу же выезжаем в горы

Честно говоря, думалось, что Азиз муаллим вначале угостит нас с дороги чаем, а уж потом заговорит о деле. Но долгие работы на этой должности, видимо, привили ему качества хорошего психолога, или научили ценить время – как свое, так и чужое.

- Сколько лет вы работаете на посту главы этого района? – беседуем с районным руководителем уже в автомобиле на пути в горы.

- Уже 11 лет.

- А до назначения где работали?

- Занимался бизнесом.

«У мужика деловая жилка», - нечаянно вырывается из уст. Но Азиз Азизов, как и картина Джалилабадского района, удивляет нас. Мы едем по прекрасно оснащенной дороги и не в силах скрыть свое удивление: «Как же так? Как удалось построить такую прекрасную дорогу? И почему, в отличие от центральных магистральных дорог, вот эти джалилабадские все еще «не сломались»?»

Ни одной трещины, ни одной гармошки, словно едем по европейскому автобану.

- По распоряжению президента мы построили пять таких дорог вплоть до джалилабадской границы, - рассказывает А.Азизов, - и каждую из них открывал сам Ильхам Алиев.

- А кто строил?

- Мы строили! – с гордостью произносит глава.

- Видать, поэтому и не сломались, - с ехидством продолжаем мы, намекая на «откатные» дороги, построенные Минтрансом и «Азеравтойолсервисом».

Долгий путь в горы по удобной асфальтовой дороге часто прерывается короткими остановками, в ходе которых глава ИВ подробно рассказывает о достижениях района, отдельных его сел, о людях, климатических условиях, почве, проблемах с орошением. Все это действительно интересно, диктофоны работают беспрерывно, ручки кое-как вырисовывают цифры, имена, названия. А глаза все больше оглядывают картину вокруг – горные склоны, засеянные разными культурами, обрабатывающих их людей, пасущийся скот.

И только под конец долгой дороги в горы, когда дорога Ильхама Алиева достигла уже местных эйлагов, кажется, удалось «вычислить» замысел Азизова. Зная, что в соседнем Масаллинском районе нам показали много секретов покрытых густым лесом гор, перерезанных стремительными потоками рек, он хотел показать весь контраст в выгодном для своего района свете. «У нас нет ни одного пустого клочка земли. Все заняты, все сеют, все работают», - сказал глава района.

Да, леса здесь только высоко в горах, да и рек таких нет. Но чем выше поднимаешься в горы, тем легче и приятнее становится дышать. После насыщенного влагой масаллинского субтропического воздуха сухой легкий джалилабадский климат чувствуется особенно отчетливо и приятно.

Добился глава ИВ и другого эффекта. Если в соседнем районе вокруг дорог бросались в глаза необработанные, запущенные участки, то здесь засеян каждый клочок земли, вплоть до лесонасаждений. Причем, как видно по яркой палитре засеянных культур, сельчане вполне свободны при выборе той или иной культуры, которые издали можно отличать по цветам. Этот своеобразный огромный ковер выткан джалилабадскими фермерами, не покладая рук работающими на выделенных им участках, большая часть которых остро нуждается в поливной воде. И в зависимости от степени доступности этой воды люди сами выбирают, что на каком участке засевать – горох, чечевицу, сою, бурак, зерновые...

- А в Аранской зоне фермеры выращивают уже другие культуры, - говорит Азиз муаллим. – В отличие от горных склонов, там гораздо больший эффект дают другие виды овощей и бахчевых - клубника, помидоры, огурцы. И это не говоря о таких традиционных для района дарах, как виноград, хлопок.

Давай сажать картошку

В ходе беседы выясняется, почему глава района пытается заострить наше внимание на сфере растениеводства, занимающего основное место в экономике района. Дела здесь в последние три года идут неважно.

Если в 2013 году под эти культуры было отведено 76,7 тыс. га земли, то в 2015 году эта площадь уменьшилась до 71,5 тыс. га, а в этом году – до 70,9 тыс. га.

С давних лет Джалилабадский район известен как один из крупнейших регионов по производству зерновых, в частности пшеницы. За указанный период она культивировалась на площади 61,4 тыс. га в 2013 году, 53,0 тыс. га в 2015 году и 57 тыс. га в этом году. Правда, при этом удалось значительно поднять ее урожайность. А она с 13,5 центнера с одного гектара возросла до 20,8 центнера в 2015 году и 29,3 центнера в 2016 году. В текущем году итоги сельскохозяйственных работ еще не подведены, но, по словам А.Азизова, она должна перевалить за 30 ц/га.

Для сравнения отметим, что в таких странах-зернопроизводителях, как Россия и США, этот показатель колеблется в среднем в пределах 22 ц/га и 30 ц/га соответственно. И по сравнению с этими странами в районе, можно сказать, дела обстоят неплохо. С другой стороны, в западноевропейских странах урожайность пшеницы в среднем составляет около 75%, но достичь сегодня такого показателя в районах Азербайджана, прямо скажем, невозможно. Техника, технология культивации, качество используемых удобрений и различных химикатов, уровень орошения у нас сильно отстают от тех, что применяются в странах Евросоюза.

И даже тот факт, что в Джалилабаде достигнута среднеамериканская урожайность, говорит не столько о повышении уровня перечисленных показателей, сколько о растущей эффективности организационных работ и деятельности самих фермеров.

Вторым по степени важности культивируемым растением в районе является картофель. Джалилабад еще с советских времен известен своим ранним картофелем, который тогда вагонами отправляли в города России. И сегодня здесь вдоль автотрассы стоят целые караваны фур, дожидающиеся своего груза раннего картофеля для российских городов. Но, в отличие от советских времен, местный рынок полностью насыщен «вторым хлебом».

В 2013 году здесь под картофель было отведено почти 5 тыс. гектаров, в 2015 году – 3,9 тыс. га, а в этом году – 4,2 тыс. га. Рентабельность же производства при этом повысилась со 167 до 199 ц/га. И это можно назвать большим достижением джалилабадцев, особенно если учесть, что производство картофеля на душу населения по стране с 2013 года упала в 2015 году со 107 до 88 кг. Потому-то растет из года в год импорт картофеля. Из страны утекает валюта, хотя в Джалилабаде имеется достаточно перспектив для его импортозамещения.

Но особо хочется заострить внимание на ситуации с виноградарством и хлопководством, к развитию которых призывает в последнее время президент Ильхам Алиев. Джалилабадцы откликнулись и на этот призыв. Трудно себе представить, но в 2011 году в районе под хлопок было засеяно 510 гектаров против 64 га в 2010 году, хотя рентабельность при этом упала с 20 ц до 9,1 ц с гектара, что уже вызывает вопросы.

Естественно, после таких убытков фермеры отказались от хлопка, в 2012 году под него не было засеяно ни одного гектара, а в последующие два года сельчане вновь стали уделять внимание хлопку, причем вновь повысили рентабельность до 20 ц/га. И, как нам сообщил Азизов, в этом году хлопок засеян на невиданно большой в последние годы площади в 500 га. И если удастся хотя бы сохранить такую рентабельность, то и масаллинцы останутся довольны, и государство получит тысячу тонн хлопка. А это уже стратегический товар, имеющий большие экспортные перспективы.

Что касается виноградников, то площадь под них в районе остается стабильной аж с 2000 года – более 1500 гектаров. Но если в 2010 году продуктивность здесь составляла 48 ц/га, то в 2013 году она повысилась до 105, а в 2015 году снизилась до 91 ц/га.

Основным покупателем местного винограда традиционно являются винзаводы. Но если верить статистике, в 2013 году джалилабадские винзаводы выпустили 240 тыс. декалитров вина, в 2015 году этот показатель снизился до 6,5 тыс. декалитров. Надо отметить, что такой неправдоподобный спад производства в этой сфере наблюдался по всей стране, что не ушло от внимания и главы государства, призвавшего недавно вести активную борьбу с подобными явлениями. Поэтому, думается, в этом году показатели в сфере виноградарства и виноделия значительно возрастут, а джалилабадский виноград внесет достойный вклад в общереспубликанскую копилку.

Заметное место в экономике района занимает и животноводство, здесь насчитывается около 100 тыс. голов крупного и 122 тыс. голов мелкого рогатого скота. Показатели эти стабильно держатся в течение последних 10 лет. Это говорит о том, что в данной сфере нет особых изменений. Поэтому мы решили осветить эту сферу через призму нового животноводческого комплекса, строительство которого подходит к концу. Комплекс рассчитан на 3 тыс. голов породистых западноевропейских коров и будет действовать как в молочном, так и мясном направлении. Сама ферма весьма компактна и занимает небольшую площадь. Комплекс в целом охватывает 1,5 тыс. га земли вокруг, где будут выращиваться корма для животных.

Коровы есть, туристов нет

Что интересно, здесь не предусмотрена территория для выгула коров, данные породы, завезенные из Голландии, в этом не нуждаются. Их только раз в день намечено выводить на короткую прогулку на отведенной для этого небольшой площадке, да и то по очереди. Зато предусмотрены все условия для сохранения их здоровья, продуктивности и обеспечения здесь чистоты. Это один из десяти подобных комплексов, которые сегодня строятся в Азербайджане и будут способствовать заметному росту всех показателей в сфере животноводства.

Говорить о промышленности в районе нет смысла. В 2015 году здесь произведено промышленной продукции всего на 5,3 млн манатов. На девяти промпредприятиях работают 459 человек, которые в среднем получают по 276 манатов в месяц.

То же можно сказать и о туризме, в позапрошлом году в четырех районных гостиницах было размещено всего 108 человек, каждый из которых оставался здесь в среднем два дня. Хотя незадолго до этого, в 2012 году, здесь было размещено 857 человек, которые провели в районе в общей сложности 2068 дней. Говорить о развитии туризма в районе не приходится, здесь нет для туристов самых элементарных условий.

Хотя при желании…

Да, потенциал в районе имеется, и немалый. Здесь намечается реализовать несколько проектов, направленных на развитие промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры. Желанию руководства района по дальнейшему его развитию тоже можно позавидовать. Но все это требует, по районным масштабам, больших инвестиций, хотя для реализации столь эффективных инвестиционных проектов достаточно было бы и небольшой части тех миллиардов, которые «затерялись» только в нескольких наших банках.

Но есть и другой вариант. Чем попусту крутить манатную массу между коммерческими банками и Центробанком, что, кроме самих банков, никому никакой пользы не приносит, лучше было бы пустить малую их часть на подобные инвестиции. Казалось бы, не так уж и далеко от Джалилабада до Баку. Однако расстояния в 210 километров оказывается более чем достаточно, чтобы чиновничий произвол свел на нет все усилия как местного руководства, так и главы государства.

Слишком уж разбита и ухабиста эта дорога. Но, кажется, и этому приходит конец, уже в этом году намечается сдача в эксплуатацию новой современной автотрассы от Сальянского района вплоть до Астаринского. Новая дорога Ильхама Алиева поможет не только развитию всех сфер социально-экономической жизни Джалилабадского района, но и сломить чиновничий беспредел…