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МИД Азербайджана выразил протест компании Booking.com

 

«Мы и ранее обращались к компании booking.com в связи с тем, что эта компания осуществляет бронирование номеров в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана. Это противоречит нормам и принципам международного права, уставу и соответствующим решениям Всемирной туристской организации, Глобальному этическому кодексу туризма».

Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя факты бронирования посредством booking.com номеров в гостиницах на оккупированных азербайджанских территориях.

Х.Гаджиев отметил, что согласно Глобальному этическому кодексу туризма Всемирной туристской организации туристы и туристические компании должны уважать законы посещаемой страны, не совершать действий, которые по законам этой страны считаются преступлением.

«Исполнительный совет Всемирной туристской организации на своей 100-ой сессии в мае 2015 года в Хорватии по предложению Азербайджана рассмотрел рекомендации Всемирного комитета по этическому кодексу туризма «О предотвращении использования конфликтных зон в качестве туристических территорий и для других незаконных туристических целей».

На основе этих рекомендаций было принято решение, в котором правительства, страны и частные организации туристического сектора во всех случаях, в том числе во время военных конфликтов, были призваны руководствоваться Глобальным этическим кодексом туризма, соответствующими резолюциями Генассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Подобная деятельность компании booking.com противоречит этике корпоративного бизнеса и является фактором, который отрицательно влияет на ее престиж. Наряду с этим, в то время как на оккупированных территориях Азербайджана закрыты международные денежные операции, следует обратить внимание на незаконные международные денежные переводы, осуществляемые booking.com для получения прибыли и в контексте отмывания грязных денег.

Согласно нормам и принципам международного права, Уставу Всемирной туристской организации, Глобальному этическому кодексу туризма, соответствующим решениям и рекомендациям Исполнительного комитета Всемирной туристской организации компания booking.com должна прекратить поощрять туристические фирмы и осуществлять бронирование гостиниц на оккупированных территориях Азербайджана.

МИД в координации с Министерством культуры и туризма дало соответствующую инструкцию посольству Азербайджана в Голландии, в которой находится штаб-квартира booking.com, еще раз довести до сведения компании недовольство Азербайджана и пресечь подобного рода деятельность. Также запланировано обратиться в региональные филиалы booking.com и международные структуры», - заявил Гаджиев.

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