Президент Молдавии назвал Евросоюз теряющим вагоны поездом

Президент Молдавии Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что страна не собирается торопиться вступать в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Последние годы нас очень активно пытаются убеждать, что единственный выбор — это ЕС, подписание соглашения об ассоциации, но простые люди очень часто задают себе вопрос: а зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны?» — сказал Додон.

Молдавский лидер не первый раз выступает с критикой Евросоюза. 19 мая он обратился к чиновникам ЕС с призывом заморозить пакет помощи Кишиневу в размере 100 миллионов евро. «Очень часто это была геополитическая поддержка, не предназначенная для улучшения жизни граждан, а предназначенная для удержания при власти ряда коррупционеров, олигархических правительств», — объяснил Додон.