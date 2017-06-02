Путин призвал заканчивать с санкциями

Российская экономика выжила после введенных странами Запада санкций, но лучше бы их не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

По его словам, с политикой ограничительных мер нужно заканчивать.

«Конечно, ничего хорошего нет, но сказать, что это смертельно, это как вот канцлер Австрии говорил, припоминая Марка Твена: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так вот и по поводу санкций можно сказать, но лучше бы, конечно, этого не было, и нужно с этим заканчивать», — сказал Путин.