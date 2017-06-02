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В Армении засекретили и информацию о раненых и убитых в Карабахе

Автор: Отдел информации 

Решение так называемого «министерства обороны «НКР» не публиковать ежедневные сводки с прифронтовой зоны, принятое несколько дней тому назад, вызвало серьезное недовольство в Армении.

Как мы уже сообщали, на работу в таком режиме сайт ведомства перешел с 25 мая. Теперь сводки публикуются раз в неделю. Исключение будет сделано лишь в случае «чрезвычайных инцидентов». И хотя по словам начальника генштаба Армении Мовсеса Акопяна, переход на еженедельный формат связан прежде всего с желанием скрыть информацию о том, «сколько стреляли, откуда и из какого оружия», армянская общественность опасается, что будут утаиваться и новости о ранении и смерти солдат.

Мовсес Акопян

Подозрения на этот счет высказывают и армянские СМИ. А российское проармянское информационное агентство Regnum открыто назвало отказ от ежедневных публикаций ошибкой.

«Решение «министерства обороны Нагорного Карабаха» (здесь и в дальнейшем кавычки наши – haqqin.az) не публиковать ежедневные сводки о ситуации на линии соприкосновения, а выступать с еженедельной информацией, вызвало довольно негативную реакцию в армянском обществе, - пишет агентство в материале под названием «Ошибка 404 «министерства обороны Нагорного Карабаха». - Особенно резкой критике данное решение подвергли те, у кого в армии служат родные и близкие.

На этом фоне информация о происшествиях вызывает большую тревогу, чем раньше, когда можно было довольно оперативно ознакомиться с реакцией оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха по поводу того или иного инцидента».

Приводится пример военнослужащего срочной службы Алика Аванесяна, раненого 30 мая. О произошедшем стало известно лишь со слов начальника управления медицинской службы Вооруженных сил Армении Камавора Хачатряна. Кроме факта ранения, никакой другой информации предоставлено не было.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил лишь, что состояние военнослужащего стабильно тяжелое, он находится в больнице. При этом Ованниссян не поведал, при каких условиях произошло ранение, чем в Армении крайне недовольны.

Помимо сохранения секретности, Акопян заявил, что резкое сокращение количества сводок связано также с целью избежать паники в обществе и не отпугивать потенциальных инвесторов.

Сложно сказать, как дефицит информации повлияет на инвесторов, но вот что касается паники среди населения, то она, наоборот, возросла. Неизвестность посеяла еще большее беспокойство, и вполне логично, что в условиях информационного вакуума жители Армении стали чаще читать азербайджанские СМИ. А армянская сторона теперь только тем и занимается, что опровергает сообщения Министерства обороны Азербайджана, которое, как и раньше, публикует сводки с фронта ежедневно.

«При опровержениях у армянской стороны возникают противоречия, - пишет Regnum. – Так, опровергая информацию о том, что ВС Азербайджана 1 июня уничтожили два армянских военных объекта, начальник управления оборонной политики Минобороны Армении Левон Айвазян сказал, что на линии соприкосновения «по-прежнему звучат выстрелы, периодически продолжаются нарушения режима прекращения огня, стреляют из стрелкового оружия, минометов». Однако в сообщении «минобороны Нагорного Карабаха», в котором также опровергается информация о том, что Азербайджан уничтожил командно-наблюдательный пункт и систему видеонаблюдения, говорится, что на передовой продолжает сохраняться относительно спокойная ситуация».

Прошелся Regnum и по армянским медиа, упрекнув их в том, что они теперь распространяют сообщения МО и СМИ Азербайджана.

«Множество сетевых ресурсов в Армении, которые называют себя СМИ, пытаются заполнить образовавшийся информационный вакуум, распространяя сообщения Минобороны Азербайджана и азербайджанской прессы. На этом фоне складывается впечатление, что пресс-службы военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха целый день только и заняты опровержениями».

Проармянское агентство в нынешней ситуации считает необдуманным решение о приостановке публикаций ежедневных сводок.

«В этой связи можно процитировать статью из Википедии про Ошибку 404 или Not Found («не найдено»), - пишет Regnum в заключении. – Ошибка 404 — это стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу. Ошибку 404 не следует путать с ошибкой «Сервер не найден» или иными ошибками, указывающими на ограничение доступа к серверу. Ошибка 404 означает, что запрашиваемый ресурс может быть доступен в будущем, что однако не гарантирует наличие прежнего содержания.

И действительно, «клиенты» в состоянии общаться с «минобороны Нагорного Карабаха», но ведомство не может найти данные согласно запросу».

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