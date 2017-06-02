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"Газпром" тратит последние резервы

 

Финансовое положение «Газпрома» продолжает ухудшаться на фоне снижения выручки от продажи газа за рубеж и расходов на мегапроекты по возведению трубопроводов в Китай, Турцию и Евросоюз.

По итогам I квартала газовый холдинг снова потратил больше, чем зарабатывал, прожигая накопленные на банковских счетах резервы, сообщает Finanz.

Как следует из отчетности концерна по МСФО, операционный денежный поток «Газпрома» (разница межу поступлениями на счета и расходами) рухнул на 84% до 105,4 млрд рублей. Еще 34,5 млрд рублей «Газпром» получил от финансовых операций. Но итоговой суммы все равно не хватило, чтобы покрыть все капитальные вложения, хотя их объем был уменьшен почти на треть (до 327 млрд рулей).

В результате финансовые резервы «Газпрома» упали еще 23%, а их объем на 31 марта — 696 млрд рублей — оказался минимальным с 2012 года. Из этой суммы 190 млрд рублей уйдет на выплату дивидендов. Остаток — 506 млрд рублей — лишь на 16% превышает краткосрочный долг, который необходимо выплатить в течение ближайшего года.

Согласно отчетам, «Газпром» сжигает наличные пятый квартал подряд, а скорость, с которой уходят деньги, — рекордная за все время, покрываемое доступными на сайте холдинга данными (с 1998 года). За год резервы «национального достояния» похудели на 878 млрд рублей, или в 2,2 раза.

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