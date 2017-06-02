Перу обзавелось посольством в Азербайджане

В Азербайджане начало функционировать посольство Республики Перу. Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, сегодня временный поверенный в делах посольства Перу Луис Чанг Болдрини встретился в Министерстве иностранных дел с начальником Государственного протокольного управления Парвином Мирзазаде.

П.Мирзазаде пожелал Л.Болдрини успехов в период дипломатической деятельности в Азербайджане. В свою очередь, Луис Чанг Болдрини сказал, что не пожалеет сил для развития сотрудничества между двумя странами.