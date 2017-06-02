"В первую очередь отмечу, что структурные изменения на основе распоряжения президента преследуют цель обеспечить динамичность, скорость и оптимальность в деятельности высшего исполнительного органа страны в соответствии с новой ситуацией и вызовами. Сильный институт президентства несомненно является важным условием стабильного и устойчивого управления. Как вы знаете, лица, назначенные на должность помощников президента, обладают многолетним опытом управленческой работы. Создание внутри структуры АП отдела молодежной политики и спорта преследует цель успешной реализации определенного господином президентом курса реформ с тем, чтобы более эффективно исполнять поставленные задачи. И я в свою очередь выражая еще раз благодарность господину президенту, осознавая возложенную на меня ответственность, постараюсь оправдать оказанное мне доверие», - заявил в своем первом интервью помощник первого вице-президента Азербайджана, завотделом Администрации президента Юсуф Мамедалиев, сообщает АПА.

Ю.Мамедалиев прокомментировал итоги референдума 26 сентября 2016 года в Азербайджане, после которого, по его словам, начался период формирования эффективного механизма государственного управления, укрепления вертикали исполнительной власти и исполнительской дисциплины и совершенствования механизма управления экономикой: «Создание в Азербайджане института вице-президентства и назначение на должность I вице-президента Мехрибан ханум Алиевой является составной частью важных реформ. Заслуги перед народом Мехрибан ханум как общественно-политического деятеля и президента Фонда Гейдара Алиева на виду. Ее работы и неоценимые заслуги встречаются с одобрением каждым гражданином Азербайджана, а также со стороны зарубежных государств и структур. Именно по этой причине я хорошо понимаю очень важные обязательства и ответственность, которые возложила на меня должность помощника I вице-президента», - сказал Ю.Мамедалиев.