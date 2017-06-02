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Заместитель вице-президента SOCAR: «Все зависит от США» эксклюзив

Автор: Записал Айдын Керимов, отдел экономики 

В последнее время цены на нефть опять поползли вниз. Однако многие эксперты считают, что к концу года они не только стабилизируются, но даже повысятся.

Во всяком случае такой прогноз озвучил для haqqin.az заместитель вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков. Он утверждает, что к концу года нефть будет стоить не менее 60 долларов за баррель.

«Вообще мне кажется вполне вероятным, что в пятилетней перспективе цены на нефть значительно вырастут. Не хочу забегать вперед, но, по нашим расчетам, мировое потребление нефти увеличится, что может оказать существенное влияние на ее цены», предполагает эксперт.

Рассматривая влияние американской сланцевой нефти на ценообразование в мире, Беглярбеков отметил, что США вообще серьезно влияют на мировой рынок нефти.

«Общее развитие мировой нефтегазовой промышленности зависит в основном от развития американской экономики. США - главный потребитель, а в последние несколько лет и значительный производитель углеводородного сырья. Поэтому во многом нефтяные цены зависят от всего, что происходит в США и, пожалуй, в Китае, также являющимся крупным потребителем углеводородов», - считает В.Беглярбеков.

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