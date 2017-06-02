Эрдоган пообещал разобраться с «пятой колонной»

Представители «пятой колонны» в Турции, оказывающие поддержку террористической организации PПK и движению Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), наносят ущерб и шагам государства по борьбе с терроризмом, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает в пятницу агентство Анадолу.

По его словам, пособники террористов не уйдут от ответа.

«Период измен остался позади. Истинные планы PПK были изобличены в 2015 году, а сторонников Гюлена – в ходе попытки переворота 2016 года», - сказал Эрдоган.

«Если бы не поддержка из-за рубежа, то Турция покончила бы со всеми террористическими организациями уже до конца текущего года. Разумеется, эта помощь террористам не будет бесконечной», - сказал глава государства.

Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган отметил, что на участке границы протяженностью 651 километр уже установлена бетонная стена, что предотвращает возможность проникновения террористов и поставок оружия в Турцию.

«То же самое будет и на границе с Ираком. Заграждения появятся и на отдельных участках границы с Ираном. Террористы не смогут пересекать турецкую границу», - подчеркнул Эрдоган.