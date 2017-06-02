Снижение цен на нефть не повлияло на наши проекты в Азербайджане, сказал haqqin.az вице-президент BP-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

Несмотря на, что компания BP в некоторых регионах мира из-за снижения цен на нефть и газ свернула некоторые свои проекты, в Азербайджане деятельность компании не останавливается.

Прошлогоднее же сокращение числа работников Б.Асланбейли объясняет производственной необходимостью, отметив, что всем уволенным была выплачена солидная компенсация в размере даже большем, чем это установлено законом.

«Как BP-Azerbaijan работала в период высоких цен на нефть, так продолжает добычу углеводородов и сегодня, после их падения. В принципе, для нас ничего не изменилось. В силе остается и реализация все проектов в Азербайджане», - подчеркнул Б.Асланбейли.