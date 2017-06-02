В Тбилиси взорвана новая политическая бомба. И сделала это депутат национального парламента от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания. Ее заявление о том, что она вместе со своими однопартийцами готова отправиться в Москву для решения проблемы оккупированных территорий, стала предметом бурных дискуссий. И не только в СМИ. Что же предлагает депутат?

А.Маршания считает, что время резолюций и заявлений давно прошло.

«Уже и НАТО планирует диалог с Россией, почему же в меняющейся ситуации грузинская сторона не ищет возможностей реального диалога с Россией?», - сказала она.

Грузинский политик полагает, что время работает против Тбилиси.

«Посему «Альянс патриотов» готовится отправиться в Москву и встретиться с российскими депутатами, чтобы обсудить ситуацию на оккупированных территориях», - заявила она на заседании временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности.

Это не первая попытка «Альянса» подтолкнуть Грузию к новым формам взаимоотношений с Россией. В конце прошлого года эта оппозиционная партия предложила официальным властям Грузии направиться в Москву на переговоры с президентом России В.В. Путиным. Однако ее инициатива не была услышана властями. Сейчас это уже не так.

«Если Ада Маршания решит поехать в Москву, я готов составить ей компанию», - заявил член парламентского большинства Гедеван Попхадзе.

И он, судя по всему, не единственный, кто в парламенте разделяет точку зрения по дискуссионному вопросу.

Кстати, «Альянс патриотов Грузии» – третья политическая сила в парламенте Грузии после правящей «Грузинской мечты» и «Единого национального движения», основанного Саакашвили. Местная пресса и в целом широкие общественные круги благосклонно относятся к этой партии, в том числе и за резкую критику экс-президента Саакашвили. Партию также называют ультраправой. По мнению ряда наблюдателей нынешняя инициатива А. Маршания оказалась услышанной грузинским обществом, уставшем от невнятной политики нынешних властей. Ценность ее и в том, что после августовской войны 2008 года между депутатами Грузии и России не было контактов. «Альянс» к тому же может рассчитывать на поддержку партии «Демократическое движение – единая Грузия», лидер которой Нино Бурджанадзе также считает, что «Грузии выгодно начать с Москвой прямой диалог».

Представительство haqqin.az провело блиц-опрос среди тбилисцев, который показал, что горожане вполне благосклонно относятся к инициативе «Альянса». При этом была высказана мысль о том, что, как минимум, отношение президента страны и правящей «Грузинской мечты» внесет ясность в вопрос, хотят ли они найти способы мирного урегулирования или уповают на чудо…