У Азербайджана и Грузии отрываются отличные перспективы для транзита газа из региона Центральной Азии, сообщил haqqin.az советник премьер-министра Грузии по энергетическому коридору Восток-Запад Григори Вашакмадзе.

«Несколько лет назад все считали, что сжиженный газ из Алжира, Австралии, Катара покроет все потребности Европы в газе. Однако эти ожидания не оправдались, и ЕС по-прежнему нуждается в импорте газа из месторождений Азербайджана и Центральной Азии. ЕС уже проявляет особый интерес к проектам транскаспийского газопровода и «Белый поток» (маршрут экспорта газа из Грузии в Украину и далее в европейские страны)», - отметил Вашакмадзе.

По его словам, это означает, что туркменский газ может начать поступать в ТАNAP уже с самого начала работы этого проекта. При этом нет необходимости в разработке новых месторождений, вложения крупных инфраструктурных инвестиций. «К проекту TAP можно привлечь газ из других регионов, к примеру, Ирака и Северной Африки», - считает эксперт.

Туркменистан хочет продавать газ крупными пакетами предложений в 30 млрд кубометров и более. В этом случае половина из этого объема может быть направлена в Турцию и Южную Европу по TANAP и ТAP, вторая же половина через Черное море в Румынию и далее по готовой газотранспортной системе в другие страны.

Вашакмадзе вновь подчеркнул, что в Европе немалый спрос на газ. «Когда Россия и Турция провели трубопровод «Голубой поток», то в него была переведена часть газа, который поставлялся по трансбалканскому маршруту. Трубопровод «Братство» из РФ в Европу после пуска «Северного потока» практически пустует. Есть идеальные условия для поставок газа из Азербайджана. Причем Украина имеет отличные газохранилища, что позволяет организовать гибкую временную систему поставок».

Собеседник считает, что сейчас целесообразно реализовывать проекты с самыми низкими потребностями в инвестициях, которые требуют максимального использования уже существующих газоносных месторождений.

По его словам, Еврокомиссия нашла азербайджанские проекты оптимальными. Эти проекты не нуждаются в крупных инвестициях, так как Азербайджан уже вложил средства. Турция, Южная и Центральная Европа, Германия – это центры спроса на газ. «Для Азербайджана очень важен прямой доступ в Германию. Через Италию слишком далеко и дорого», - отмечает он.

Вашакмадзе считает, что столкновений политических интересов с Россией в экспорте азербайджанского газа в центральную Европу не будет. «Газ перестал быть политическим товаром, посредством которого можно достичь каких-то политических целей. За последние 5 лет Еврокомиссия поменяла юридические правила игры. Сейчас невозможно оказать давление на страну, пригрозив прекращением поставок газа. Теперь Газпром заботит то, как бы сохранить рынки. Изменены правила поставки через третьи страны, все контракты поступают на юридическую экспертизу в Брюссель. Навязать кабальные условия уже невозможно. Также проведены меры по демонополизации поставок российского газа на европейские рынки. Все эти меры были комплексными», - указывает собеседник.

Конкурентная борьба в Европе, по его мнению, развернется между азербайджанским, российском газом и, к примеру, сжиженным газом из США. «Весь вопрос именно в конкурентоспособности».