Подписаться на уведомления
 

Ильхам Алиев утвердил план по улучшению бизнес-среды

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по исполнению распоряжения президента Азербайджана "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах" от 13 июля 2016 года.

Согласно распоряжению, комиссии, созданной в соответствии с распоряжением от 13 июля 2016 года, поручено координировать исполнение утвержденного Плана мероприятий и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе исполнения; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Кабинету министров также поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

712 просмотров


Старости
И Грузия обвинила Афгана Мухтарлы в контрабанде
И Грузия обвинила Афгана Мухтарлы в контрабанде haqqin.az из Тбилиси
Наша погода
Сегодня 25° / 19°
3 Июн 26° / 18°
4 Июн 26° / 18°
5 Июн 28° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9097 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Google начал испытания беспилотного грузовика
Рогозин предрек развал НАТО
Советник министра связи Азербайджана о закрытии Ватсапа и Скайпа эксклюзив
Ильхам Алиев утвердил план по улучшению бизнес-среды
Вадим Дубнов: «Россия поставляет в Армению несовременное вооружение» эксклюзив
Советник премьер-министра Грузии: «Столкновения интересов Азербайджана и России не будет» эксклюзив
В Грузии взорвали очередную политическую бомбу haqqin.az из Тбилиси
Вице-президент BP-Azerbaijan: «BP не остановится в Азербайджане» эксклюзив
Эрдоган пообещал разобраться с «пятой колонной»
Заместитель вице-президента SOCAR: «Все зависит от США» эксклюзив
Новый помощник первого вице-президента вышел к журналистам первое интервью
Перу обзавелось посольством в Азербайджане
"Газпром" тратит последние резервы
В Армении засекретили и информацию о раненых и убитых в Карабахе
Путин призвал заканчивать с санкциями
Президент Молдавии назвал Евросоюз теряющим вагоны поездом
МИД Азербайджана выразил протест компании Booking.com
Путин о ядерном оружии Ким Чен Ына
В Джалилабаде услышали президента… и забыли про нефть наш проект «на деревню дедушке»
В Азербайджане открылось посольство Перу
Велопутешественники из Исфагана в Сальяне фото
В Армении нарастает напряжение премьер-министру не дали уйти
Заместитель Али Керимли осталась за решеткой
Премьер-министр Курдистана на переговорах с Путиным
Центробанк увеличил валютные резервы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться