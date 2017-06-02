Ильхам Алиев утвердил план по улучшению бизнес-среды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по исполнению распоряжения президента Азербайджана "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах" от 13 июля 2016 года.

Согласно распоряжению, комиссии, созданной в соответствии с распоряжением от 13 июля 2016 года, поручено координировать исполнение утвержденного Плана мероприятий и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе исполнения; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Кабинету министров также поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.