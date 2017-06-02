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Вадим Дубнов: «Россия поставляет в Армению несовременное вооружение» эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Сохранение статуса-кво в зоне карабахского конфликта ради обеспечения стабильности является сложным и в то же время взрывоопасным делом. Так как если одна из сторон не будет удовлетворена положением дел, то будет подвергать противную сторону давлению, угрозам, снова возникнет риск войны. Как передает haqqin.az, об этом сказал российский журналист и аналитик Вадим Дубнов в интервью 168.am.

«Я думаю, что статус-кво будет все чаще оспариваться, как это произошло в апреле 2016 года. Поэтому не вижу перспективы значительного улучшения ситуации», сказал он.

При этом, по мнению эксперта, Москва продолжит вооружать обе стороны, согласовывая эти поставки с Арменией и Азербайджаном.

По мнению Дубнова, в случае с поставками оружия у Москвы превалируют не политические, а экономические интересы, это просто бизнес. «Однако продажа вооружений в зону конфликта, где вспыхивают боевые действия – преступный бизнес. Ведь Россия в тоже время является посредником на мирных переговорах. Именно поэтому роль Москвы неоднозначна и драматична».

Мотивы России Дубнову понятны. От продажи современного оружия Азербайджану РФ зарабатывает деньги. «У Армении же денег недостаточно. Поэтому Ереван получает не столь современное оружие, но зато в большом объеме», - считает эксперт.

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