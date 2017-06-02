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Советник министра связи Азербайджана о закрытии Ватсапа и Скайпа эксклюзив

Автор: Записал Алхас Исмайлов, собкор 

Как уже неоднократно сообщалось, деятельность популярных сервисов всемирной интернет-связи - Facebook, Skype, Viber, WhatsApp и другие в середине мая Азербайджане без объяснения причин приостановлена и по сей день не возобновлена.

Для многих граждан, не говоря уже о компаниях и службах, это принесло значительные проблемы – связываться по мобильной связи стало и сложнее, и накладнее.

А вот для некоторых настал миг удачи, и они пытаются схватить ее за хвост и в короткое время улучшить свое благосостояние. Так компьютерные спецы принялись записывать особые программы через сети Прокси или VPN, чтобы обходить эту блокировку. Уже и такса известна - 20-30 манатов за такую обходную программу.

Президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз назвал процесс самостоятельного подключения к всемирным сервисам абсолютно ожидаемым. Прежде всего потому, что любая блокировка средств связи должна быть аргументированной, сказал он haqqin.az.

«В современном мире много технологических альтернатив, так что эффективность от блокировки отдельных ресурсов под большим вопросом. На этом-то и решили нажиться некоторые дельцы. А между тем все эти программы можно бесплатно скачать на свои гаджеты», - отметил Гюндюз.

Между тем, советник министра связи и высоких технологий Азербайджана Мушвиг Амиров все же попытался объяснить многочисленным пользователям, что же случилось с основными интернет-сервисами. «Ведомство планирует навести порядок в деятельности веб-сервисов», - коротко и уклончиво сказал он.

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