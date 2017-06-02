Google начал испытания беспилотного грузовика

Компания Waymo, дочернее предприятие Google по разработке систем автоматического управления, приступила к испытаниям беспилотного грузовика, сообщают Autovest со ссылкой на издание BuzzFeed News.

Корреспонденту BuzzFeed сперва удалось сфотографировать тестовый прототип такого автомобиля, а затем в Waymo подтвердили, что действительно работают над созданием фуры с системами автономного управления. По словам собеседника издания, основная цель проекта – снижение «большого количества смертей в ДТП, которые происходят из-за аварий тяжелых грузовиков».

В Waymo отметили, что на данный момент ведутся испытания только одного грузовика, который пока что управляется оператором вручную. На начальной стадии компания проверяет корректность работы систем и собирает всю необходимую дорожную информацию.

В 2016 г. испытания тяжелых грузовиков с автоматическим управлением запустил американский стартап Otto, являющийся собственностью такси-сервиса Uber. К примеру, в августе беспилотный тягач Otto, построенный на базе грузовика Volvo, самостоятельно смог доставить 50 тысяч банок пива, проехав более 200 км из города Форт-Коллинс до Колорадо-Спрингс.