Подписаться на уведомления
 

Шульц назвал Трампа самым неамериканским президентом

 

Кандидат на пост канцлера Германии Мартин Шульц назвал Дональда Трампа "самым неамериканским" президентом США, передает РИА Новости.

"Трамп предает все, что США возвеличили: толерантность, демократические институты, уважение личности. В этом отношении Трамп - самый неамериканский президент США, каких не было уже долгое время", - сказал Шульц в интервью еженедельнику Spiegel.

По его мнению, в центре политики Трампа стоит "нацеленное нарушение табу", что связывает его с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Но нельзя забывать: Трамп - это не США", - подчеркнул Шульц.

530 просмотров


Старости
И Грузия обвинила Афгана Мухтарлы в контрабанде
И Грузия обвинила Афгана Мухтарлы в контрабанде haqqin.az из Тбилиси
Наша погода
Сегодня 25° / 19°
3 Июн 26° / 18°
4 Июн 26° / 17°
5 Июн 28° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9097 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Поезд задавил в Таузе 90-летнего старика
В ЦРУ создали отдел по Ирану
Польша избрана членом Совбеза ООН
Азербайджан вошел в число обеспеченных стран
Перестрелка в Киеве
Шульц назвал Трампа самым неамериканским президентом
Google начал испытания беспилотного грузовика
Рогозин предрек развал НАТО
Советник министра связи Азербайджана о закрытии Ватсапа и Скайпа эксклюзив
Ильхам Алиев утвердил план по улучшению бизнес-среды
Вадим Дубнов: «Россия поставляет в Армению несовременное вооружение» эксклюзив
Советник премьер-министра Грузии: «Столкновения интересов Азербайджана и России не будет» эксклюзив
В Грузии взорвали очередную политическую бомбу haqqin.az из Тбилиси
Вице-президент BP-Azerbaijan: «BP не остановится в Азербайджане» эксклюзив
Эрдоган пообещал разобраться с «пятой колонной»
Заместитель вице-президента SOCAR: «Все зависит от США» эксклюзив
Новый помощник первого вице-президента вышел к журналистам первое интервью
Перу обзавелось посольством в Азербайджане
"Газпром" тратит последние резервы
В Армении засекретили и информацию о раненых и убитых в Карабахе
Путин призвал заканчивать с санкциями
Президент Молдавии назвал Евросоюз теряющим вагоны поездом
МИД Азербайджана выразил протест компании Booking.com
Путин о ядерном оружии Ким Чен Ына
В Джалилабаде услышали президента… и забыли про нефть наш проект «на деревню дедушке»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться