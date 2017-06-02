Шульц назвал Трампа самым неамериканским президентом

Кандидат на пост канцлера Германии Мартин Шульц назвал Дональда Трампа "самым неамериканским" президентом США, передает РИА Новости.

"Трамп предает все, что США возвеличили: толерантность, демократические институты, уважение личности. В этом отношении Трамп - самый неамериканский президент США, каких не было уже долгое время", - сказал Шульц в интервью еженедельнику Spiegel.

По его мнению, в центре политики Трампа стоит "нацеленное нарушение табу", что связывает его с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Но нельзя забывать: Трамп - это не США", - подчеркнул Шульц.