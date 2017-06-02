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Перестрелка в Киеве

 

В Киеве вечером 2 июня произошла перестрелка в районе Института химии Национальной академии наук Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на «Киев. Оперативный».

«И снова перестрелка, снова Киев. Прямо сейчас, возле «Мега-Сити» (Институт химии). На месте много полиции, детали уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция пока не представила информацию об инциденте.

Ранее сообщалось, что в Киеве ранили подозреваемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Адама Осмаева. Также был ранен стрелявший в него мужчина.

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