Перестрелка в Киеве

В Киеве вечером 2 июня произошла перестрелка в районе Института химии Национальной академии наук Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на «Киев. Оперативный».

«И снова перестрелка, снова Киев. Прямо сейчас, возле «Мега-Сити» (Институт химии). На месте много полиции, детали уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция пока не представила информацию об инциденте.

Ранее сообщалось, что в Киеве ранили подозреваемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина Адама Осмаева. Также был ранен стрелявший в него мужчина.