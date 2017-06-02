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Польша избрана членом Совбеза ООН

 

Польша вместе с такими странами, как Гвинея, Кот-д'Ивуар, Кувейт и Перу, избрана членом Совета Безопасности ООН на 2018–2019 годы. Об этом сообщается в твиттере шведской миссии ООН, передает Gazeta. 

«Избрание Польши в Совет Безопасности ООН завершает несколько лет усилий, приложенных польским правительством», — сказал глава МИД Польши Витольд Ващиковский по итогам голосования, сообщается на сайте польского ведомства.

Министр подчеркнул, что это является «прекрасной победой» польской дипломатии и важным успехом внешней политики страны.

Польша в шестой раз выбрана непостоянным членом Совбеза ООН. В этот раз 190 стран из 192 проголосовали за кандидатуру Польши.

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