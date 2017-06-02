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В ЦРУ создали отдел по Ирану

 

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создает новый оперативный центр, который будет сосредоточен на сборе информации, анализе данных разведки по Ирану, сообщает Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Создание этого центра стало ответом на решение администрации президента США Дональда Трампа укрепить американскую разведку, отмечает издание.

Оперативный центр объединит аналитиков, операционный персонал и специалистов со всех департаментов ЦРУ, чтобы работать коллективно над вопросом Ирана. Центр создается по принципу того, что был создан для Северной Кореи.

Пока ЦРУ официально не объявило о создании этого центра.

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