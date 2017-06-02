Поезд задавил в Таузе 90-летнего старика

В Таузском районе поезд сбил насмерть мужчину. Как сообщает АПА, инцидент зарегистрирован в селе Ашагы Гушчу.
От полученных травм житель села 90-летний Ашрафов Хасай Азиз оглу скончался на месте.
По факту ведется расследование.
В Таузском районе поезд сбил насмерть мужчину. Как сообщает АПА, инцидент зарегистрирован в селе Ашагы Гушчу.
От полученных травм житель села 90-летний Ашрафов Хасай Азиз оглу скончался на месте.
По факту ведется расследование.
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