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Пентагон признал вину за гибель 500 мирных людей

 

По данным Пентагона, в результате авиаударов международной коалиции под командованием США с 2014 года погибли 484 мирных жителя в Сирии и Ираке. Эти данные со ссылкой на доклад командования сообщает Reuters.


Неправительственные организации считают, что приводимые США данные о потерях среди гражданского населения занижены.

Так, по сведениям Air Wars, только с 30 апреля этого года жертвами авиаударов стали 132 человека.

Международная коалиция не всегда применяет стандарты по защите гражданского населения, подчеркивают правозащитники.

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