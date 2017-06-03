Пентагон признал вину за гибель 500 мирных людей

По данным Пентагона, в результате авиаударов международной коалиции под командованием США с 2014 года погибли 484 мирных жителя в Сирии и Ираке. Эти данные со ссылкой на доклад командования сообщает Reuters.



Неправительственные организации считают, что приводимые США данные о потерях среди гражданского населения занижены.



Так, по сведениям Air Wars, только с 30 апреля этого года жертвами авиаударов стали 132 человека.



Международная коалиция не всегда применяет стандарты по защите гражданского населения, подчеркивают правозащитники.