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Лейла и Арзу Алиевы на открытии Медиа центра в Баку

 

Состоялась церемония официального открытия административного здания Баку Медиа Центра. В церемонии приняли участие президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, сообщает АзерТАдж.

Баку Медиа Центр, являющийся новой и инновационной компанией в медиа-сфере Азербайджана, функционирует с 2013 года. За минувший период компания подготовила и представила многочисленные аудиовидеоматериалы на основе новейших технологий по заказу, как государственных структур, так и отдельных организаций, различные видеоролики, передавала материалы известным вещательным компаниям, создала фотолетопись достопримечательностей Азербайджана.

Поприветствовав собравшихся на церемонию открытия гостей, президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева сообщила, что за четыре года деятельности эта структура успешно реализовала крупномасштабные проекты.

«Уверена, что мы вновь будем встречаться в этом прекрасном здании для того, чтобы отмечать наши будущие успехи и достижения», - подчеркнула президент Баку Медиа Центра.

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