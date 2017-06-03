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Совбез ООН расширил санкции против КНДР

 

Совет Безопасности ООН в пятницу, 2 июня, единогласно одобрил резолюцию, расширяющую санкции в отношении КНДР.

Постоянный представитель председательствующей в СБ ООН в июне Боливии Саша Йорентти по итогам голосования объявил, что проект резолюции набрал 15 голосов «за». Документ был подготовлен США после очередного нарушения Пхеньяном соответствующего постановления всемирной организации, запрещающей КНДР проводить ракетные испытания.

Документ, работа над которым продолжалась последние несколько недель, предполагает включение в санкционный список четырех организаций и более десяти частных лиц, которые, по мнению авторов проекта резолюции, могли действовать за рубежом в интересах КНДР.

В резолюции содержится призыв к Пхеньяну немедленно прекратить ракетно-ядерную деятельность. Также в принятом документе подтверждено стремление всемирной организации к урегулированию напряженности на Корейском полуострове политическим и дипломатическим путями.

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