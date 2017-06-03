Минсельхоз пустил на ветер десятки миллионов долларов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана объявило тендер на проект строительства нового административного здания. Информация об это этом размещена на официальном сайте ведомства, сообщает haqqin.az.

Из сообщения следует, что заявки на возведение 10-этажного здания должны быть представлены до 20 июня этого года. Однако пока неизвестно, где именно будет строиться новое административное здание Минсельхоза. Целесообразность новостройки ведомство объясняет необходимостью собрать все структуры министерства, находящиеся ныне в различных местах, в одном здании. «Таким образом мы обеспечим более эффективную деятельность министерства», - считает руководство сельскохозяйственной сферы страны.

Отметим, в последние годы целый ряд министерств и ведомств построили себе новые административные здания. Самое знаменитое из них - 33-этажное сооружение компании SOCAR. Возвело себе административный корпус и ОАО «Азерсу», а стройка Минналогов еще продолжается.

Однако Минсельхоз – это не SOCAR, это госведомство таких доходов не имеет. И вообще оно отвечает за такую сферу, где строительство административного здания приоритетной задачей, во всяком случае сейчас, быть никак не должно. Это министерство призвано заниматься развитием и укреплением сельского хозяйства для уменьшения зависимости экономики страны от нефти, а для решения проблем сельского хозяйства совсем необязательно сидеть в удобном кресле под кондиционерами в комфортабельном помещении в столице страны. Для решения проблем отрасли необходимо постоянно бывать в регионах, общаться с фермерами и сельчанами и на месте решать возникающие проблемы, которых, кстати, немало.

Другими словами, руководителям и сотрудникам Минсельхоза свое рабочее время неплохо бы проводить на земле, в тесном контакте с фермерами. И пока Дом правительства, в котором в настоящее время расположено министерство, не может считаться неэффективным местом для координации работы Минсельхоза.

Нужно ли тратить десятки миллионов долларов на строительство нового здания Минсельхоза и что это даст для развития сельского хозяйства в стране? Похоже, кроме прибавления престижа руководству, ничего. А ведь немало отраслей сельского хозяйства остро нуждаются в этих десятках миллионов долларов. На эти деньги, например, можно построить противоградные станции в горных и предгорных районах, где этот вид осадков ежегодно уничтожает посевы.

Минсельхоз ежегодно получает государственные дотации на сотни миллионов манатов, но несмотря на это, до сих пор не удалось остановить спад в некоторых сферах сельского хозяйства.

«Потребность страны в мясе Азербайджан удовлетворяет на 38%, в молоке – на 50%, в яйцах – на 55%. 95% сахара и сырья для производства растительного масла завозится из-за границы. 97% чая импортируется в страну. А Минсельхоз хочет за счет госбюджета построить себе 10-этажное здание в Баку», - возмущается эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамли.

Отметим, что в последние годы самым запоминающимся достижением Минсельхоза стала постройка новых административных зданий в 52 регионах страны, о чем министр сельского хозяйства Гейдар Асадов с гордостью рапортовал руководству страны. Но вот как эти сооружения повлияли на эффективность сельхозпроизводства, узнать, к сожалению, никому не удалось…