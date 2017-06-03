Политический скандал, разразившийся вокруг неожиданного на первый взгляд ареста заместителя председателя партии Народного Фронта Гезаль Байрамлы и Афгана Мухтарлы – в прошлом фотокорреспондента, а ныне одного из ведущих лидеров так называемого «тбилисского подполья», вылился в жесткие общественные дискуссии. И не только в самом Азербайджане. Эти аресты широко обсуждаются и в международных организациях, традиционного скрупулезно отслеживающих ситуацию в нашей стране.

Либеральную массовку в большей мере возмутил не столько арест незнакомой Байрамлы, сколько задержание журналиста Афгана Мухтарлы. Арест журналиста – событие весьма неординарное в любой точке планеты. Но весь вопрос в том, что даже я со своей двадцатилетней журналистской практикой не встречал журналиста или репортера по имени Афган Мухтарлы.

Этот крупный седовласый мужчина с нецензурным выражением лица и странной фигурой телохранителя некогда лет этак десять назад работал в некоторых изданиях посредственным фоторепортером. И, кажется последним его рабочим местом была малотиражка "Хурал" (одноименная с великим монгольским собранием малотиражная агитка). Затем он исчез с поля зрения, изредка появляясь в соцсетях с нецензурной лексикой и вульгарной бранью в адрес властей. Вот такая своеобразная сублимация ненависти. А скорее всего комплексов.

Что потом? А потом – почти ничего. Исключая краткий период его новой активности – на сей раз в ипостаси телохранителя скандального фрилансера почему-то ставшей после жуткой эротической сцены совестью нации - Хадиджи Исмайловой. И почему-то после ареста Х.Исмайловой, Мухтарлы пустился в бега, незаконно пробравшись в Грузию по гористым и лесистым тропам белоканского ущелья.

Если посмотреть правде в глаза, что так претит самолюбию «борцов с режимом» (как любят себя называть оппозиционеры, при этом забывая, что вообще-то слово режим не всегда носит негативный смысл – режим может быть и либеральным, и демократическим), Афган Мухтарлы, во всяком случае в последние 8-10 лет не занимался журналистикой. В противном случае, пусть перепечатают хотя бы одну его статью! Другое дело – супруга А.Мухтарлы, в свое время она была известным репортером в «Ени Мусавате», но впоследствии ушла в политику и тоже вступила в ряды «борцов с режимом».

Как стало известно позже, А.Мухтарлы сел на дно, ибо занимал ключевую роль в тбилисском подполье. Как испытанный в борьбе человек, которому было доверено Тело Хадиджи Исмайловой, А.Мухтарлы был допущен к подпольному общаку.

Что касается пламенного заместителя Керимли – крикливо-визгливую Гезаль Байрамлы с антиреволюционной внешностью – она так больно напоминает закланного диктатора Каддафи, то как раз-таки ее арест не вызывает никаких вопросов и нареканий.

Спрашивается – с какой целью эта рьяная сторонница и пропагандистка революционного переворота в Азербайджане с января 2015 года 41 раз посетила соседнюю Грузию? Оппозиционеры отвечают: Г.Байрамлы тяжело больна и остро нуждалась в постоянной медицинской помощи в Грузии. Хотя, одна из самых активных, энергичных и пассионарных оппозиционерок вовсе не оставляет на вид впечатление неизлечимо больного человека. Что за неизлечимый недуг поразил женщину с естественным здоровым румянцем на щеках? Типун мне на язык, но даже при летальном онкологическом заболевании, больному незачем выезжать за тридевять земель, при чем 41 раз за полтора года! Налицо – самая откровенная симуляция. Мнимая больная. Отсылаем к комедиографии Мольера!

Генпрокуратура за считанные дни установила, что во время своих частых нахождениях в Тбилиси Г.Байрамлы ни разу не обращалась за медицинской помощью. Она еще успеет простудиться на наших похоронах!

А вот на ее квартире обнаружили наличную иностранную валюту – евро, доллары, рубли… И даже банковские карточки. Хорошо живет оппозиционерка, ничего не скажешь!

Однозначный вывод напрашивается сам по себе – Байрамлы выполняла ответственную роль посыльного, снабжавшего партию и революцию деньгами из подпольного общака. Я всегда задавался вопросом: проведение каждого митинга на Продуктовой площади обходится Керимли в кругленькую сумму, и откуда же идут деньги? У оппозиционеров отсутствуют банковские счета. Нет и грантов. А инстинкт самосохранения предпринимателя не позволит ему обернуться в сторону Керимли. Нагрянет налоговая и обязательно найдет уклонение.

Сам Керимли, как и Байрамлы и иже с ней числятся в ряде тунеядцев, посвятив последние 20 лет своей жизни революционному делу. Так откуда же деньги на митинги, газеты и листовки? Кто подпитывает революцию?

Я уже писал как-то давно об этом, но нелишне будет напомнить воспоминания одного бывшего американского посла в Баку. В бытность польской "Солидарности" в годы правления Войцеха Ярузельского этот американский дипломат работал в посольстве США в Варшаве. И вот, судя по его рассказам, в период Холодной войны деньги польским оппозиционерам выдавали прямо в посольстве – наличными. Но по признанию экс-посла, впоследствии американские и в целом западные дипломаты, кстати, как и российские, отказались от практики финансирования революций кейсами с наличными. Уж слишком велик риск провала в век совершенства информационных технологий. Тайная полиция может проникнуть через любые стены.

По всей видимости, нашим оппозиционерам пришлось вернуться к незабвенному опыту бессмертного дела Ильича. Сталин часто вспоминал, как большевики вывозили наличные деньги Ленину и Троцкому в страны Западной Европы.

Итак, партия Керимли выбрала самый безопасный, испытанный веками метод финансирования революции – наличными и руками доверенных лиц. Эту миссию и осуществляла Гезаль Байрамлы, которую в один прекрасный день накрыла всепроникающая тайная полиция. После ареста Г.Байрамлы, эта миссия была возложена на другого конспиратора – Афгана Мухтарлы.

Почему Афган – спросят неискушенные? А потому, что родом он из Закатальского района, и неоднократно и вольготно проходил незаконно через белоканское ущелье. Официально в Азербайджан он пройти не мог, ибо все еще находился в розыске. И соответственно прибегал к незаконному переходу границы. Как же А.Мухтарлы мог взять с собой паспорт, если находился в розыске в Азербайджане? Меньше всего в этой ситуации ему нужен был именно загранпаспорт.

Кстати, каждый раз А.Мухтарлы проходил именно через белоканскую границу, где его ждал конспиратор – представитель Керимли. Спустился, передал деньги и обратно в Тбилиси. Но после провала Гезаль Байрамлы, вся ответственность пала на его плечи. Однако, А.Мухтарлы не мог допустить мысли, что вся эта проверенная и в общем-то безопасная схема провоза денег в Азербайджан раскрыта спецслужбами. И один за другим конспираторы попадали в сети азербайджанских пограничников и спецслужб. Самое главное – следствие установило лицо, с которым 29 мая у А.Мухтарлы была назначена встреча в Белоканы. И в настоящее время это лицо разыскивается правоохранительными органами.

Обратите внимание, все фигуранты этого громкого дела, и в первую очередь другой представить тбилисского подполья – один из радикальных оппозиционеров Видади Искендерли, призывают к вооруженному сопротивлению против властей Азербайджана. 1 июня, буквально позавчера В.Искендерли разместил свой призыв на видеоканале youtube. Зададимся вопросом – если в США, Германии, Франции или Грузии кто-то в духе Видади Искендерли выступит с призывом вооруженного сопротивления властям, что предпримут правительство и правоохранительные органы? Безусловно, этот призыв будет квалифицирован как политический экстремизм и носитель идей насильственного свержения действующей власти и даже формации будет привлечен к уголовной ответственности. Этого требует закон и Уголовный кодекс.

И все же следствие должно ответить на главный вопрос, раскрыв взаимосвязь между тбилисским подпольем и бакинским политическим центром Али Керимли. Ведь именно лидер фронтистской гопоты управлял новым и на сей раз фактически конспиративным политическим процессом, а его сторонники открыто призывали и пропагандировали идею революционного переворота!

Следствие обязано определить степень и меру ответственности самого Али Керимли в новой революционно-политической конструкции, выстроенной на конспиративно-подрывной основе. Ведь крупные суммы наличных денег поступали в Баку. Для чего? Кому? Ведь все следы ведут к Али Керимли.

Неужто на безбедный образ жизни безработного политикана, искушающего все новых и новых глупых, малообразованных горлопанов, пополняющих его авантюрный список жертв на заклания?! Сын Али Керимли тусуется в лондонских пабах и дорогих вечеринках, в салонах вашингтонского Конгресса, а Фуад Гахраманлы, брошенный им в объятия шиитских экстремистов должен изнывать в тюрьме? Супруга Али Керимли – бывший завотдел Администрации президента Эльчибея шикует в лондонских бутиках, а брошенная на произвол судьбы ради денег партии зомбированная Гезаль Байрамлы должна отвечать перед законом?

Сам Али Керимли должен прохлаждаться в элитной совминовской квартире, а его помощника Фаика Амирова по прозвищу «матрос», ушедшего в сени избы гюленизма, должны смешивать с лагерной пылью?

Сколько же Али Керимли, разыгрывающий вовсе не политические авантюры, а именно человеческие судьбы должен пользоваться великодушием президента Ильхама Алиева? Почему Генпрокуратура борется лишь с проявлениями, а не с самим Злом?!

Обратите внимание на выступления А.Керимли в соцсетях. Так он пытается воспользоваться любой нелепой ошибкой отдельного чиновника, оплошностью властей, порой военными действиями в Карабахе, заканчивая каждое свое обращение к нации с экстремистским призывом – почему не выходите на улицы и не свергаете власть?! Будто Керимли испытывает терпение власти.

Будто Керимли беззастенчиво и не опасаясь гнева власти и общества бесстыдно убеждает – да, именно я и являюсь главной угрозой политической и социальной стабильности. При этом призывая массы к гражданскому неповиновению и противостоянию, культивируя социально-политическую и сословную (классовую) неприязнь в обществе. Керимли напоминает духовного наставника Афгана Мухтарлы – мусаватиста Арифа Гаджилы в его буйные годы – помните, что он обещал Азербайджану в случае прихода к власти оппозиции в мятежном 2003 году. Рукописи не горят: «Мы установим виселицу на площади Азадлыг и будем вешать всех их…» Теперь уже уста некогда лояльного к властям Керимли источают слепую ненависть и опасный реванш.

Безрассудство беспомощного Керимли, еле сдерживающего свои эмоции, доводят его до маниакально-агрессивного психоза: «Грузинские власти должны ответить за это!», - провозглашает бакинский затворник, подавленный провалом тбилисского подполья. А устами главы спецслужб Грузии, министра внутренних дел, главы правительства и наконец известного политолога Василия Папавы, Грузия отвечает: «Ведение подрывной деятельности против Азербайджана с территории Грузии недопустимо. Те, кто выступает против власти президента Ильхама Алиева, должны заниматься этим чуть подальше от нас».

Непоколебимая система социальной стабильности в Азербайджане – историческая заслуга Ильхама Алиева. Уж слишком много отдано сил и принесено жертв во имя становления этой совершенной модели беспрецедентного политического феномена в нынешнем сумасбродном мире, пораженного геополитической революцией. И наступило время осознать, что такие как Али Керимли и те, кто выступает против власти президента Ильхама Алиева, должны заниматься этим не в Азербайджане, а чуть подальше от нас. Надо заканчивать с Али Керимли!