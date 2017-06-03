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Посол России отказался комментировать встречу с зятем Трампа

 

Посол России в США Сергей Кисляк на вопрос о встрече с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером заявил, что не комментирует свои дипломатические ежедневные контакты, передает РИА Новости.

«Я не комментирую мои ежедневные контакты, и это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам», — сказал посол.

Кисляк также заявил, что не боится, если об этой встрече напишут американские СМИ.

Ранее сообщалось, что более 50 конгрессменов подписали и отправили письмо с требованием лишить зятя и советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера доступа к секретной информации.

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