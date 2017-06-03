Турция и Германия обсудят пребывание немецких ВВС на базе "Инджирлик"

5 июня во время визита в Турцию главы МИД Германии Зигмара Габриэля будет обсужден вопрос присутствия немецких ВВС на базе "Инджирлик", сообщает Anadolu.

Стороны обсудят ряд региональных вопросов.

Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с базы "Инджирлик" в соседние страны.

Также сообщалось, что комментируя слова Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возможный вывод ВВС Германии с авиабазы "Инджирлик" на юге Турции не представляет проблемы для Анкары.