Путин обвинил американских хакеров во вмешательстве в выборы в США

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, говоря вмешательстве в выборы в США, заявил, что хакеры, которых на Западе называют российскими, могли быть из Соединенных Штатов, но "ловко и профессионально перевели стрелку.

"Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, даже в Америке, в Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, и в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели стрелку на Россию. Вы не можете такое допустить? В ходе острой политической борьбы? Я могу", — заявил российский лидер.

В США набирает обороты скандал вокруг "российского вмешательства" в ход президентских выборов. Еще до голосования в 2016 году Американские власти обвинили "российских хакеров" в атаке на серверы Национального комитета Демократической партии. После победы Дональда Трампа в США начались слушания о "российском влиянии", а минюст назначил специального советника по расследованию "связей" команды президента с Москвой. При этом Вашингтон не приводит конкретных доказательств.