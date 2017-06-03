Павел Фельгенгауэр: «Война в Карабахе неизбежна»

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр согласен с главным выводом недавно опубликованного доклада исследовательской организации «Международная кризисная группа» (ICG) о Карабахском конфликте относительно того, что после апрельской войны 2016 года Армения и Азербайджан больше, чем когда-либо близки к новой войне, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

Эксперт в беседе с журналистом армянского издания «Жаманак» отметил, что поддерживающая со сторонами конфликта тесные отношения Россия окажется в очень сложной ситуации, если эта война начнется, поскольку в качестве союзников русским нужна не только Армения, но и Азербайджан и Грузия, и Россия не хотела бы вступать в конфликт с Азербайджаном из-за Карабаха.

«Я давно уже пишу и говорю о том, что над Карабахом «нависают тучи» и война практически неизбежна. Хорошо, что кризисная группа написала об этом», - отметил Павел Фельгенгауэр.