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Москва и Анкара согласовали контракт на поставки С-400

 

Россия и Турция согласовали все технические вопросы по заключению контракта на поставку зенитной ракетной системы С-400; в настоящее время Москва ищет возможности для выделения Анкаре кредита на закупку данных вооружений, заявил журналистам в субботу гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

Ранее представители российских и турецких властей неоднократно говорили о ведущихся Москвой и Анкарой переговорах по поставке С-400. Как заявлял помощник президента России по ВТС Владимир Кожин, Россия не видит препятствий для возможной поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.

"Что касается С-400 — да, обсуждение идет, техническую сторону всю завершили, идет обсуждение финансовой части, турецкая сторона ищет возможность получить финансы. Этот вопрос стоял на межправительственном уровне, потому что только правительство может выдать кредит на основании межправсоглашения. Я знаю, что между Минфином Турции и Минфином России такие переговоры велись, но чем закончились — не знаю", — сказал Чемезов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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