Масштабные учения НАТО начались в Латвии

Международные военные учения НАТО Saber Strike 2017 начались в Латвии. В них будут участвовать более 2 тыс. военнослужащих из Италии, Норвегии, Литвы, Великобритании, Польши, Словакии, США и самой Латвии, сообщает ТАСС.

Церемония начала учений состоялась на военном полигоне в Адажи, на них присутствовал командующий Национальными вооруженными силами страны Леонидас Калныньш. Учения будут проходить с 3 по 15 июня.

«Главная цель учений Saber Strike — отработать конвенциональные и реальные военные действия. Мы будем тренировать штаб и персонал штаба, чтобы они умели правильно подготавливать планы, оперировать всеми действиями и синхронизировать их», — заявлял ранее Калныньш.

Также, по его словам, учения не направлены против России.

Ранее сообщалось, что США направили бомбардировщики B-52 и 800 летчиков для учений у границ России.