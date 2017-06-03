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Toyota прекратила сотрудничество с Tesla

 

Японская автомобильная компания Toyota продала все имеющиеся у нее акции Tesla и прекратила сотрудничество с американской компанией в области создания электромобилей. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на источники.

Компании объявили о сотрудничестве в мае 2010 года. Тогда же Toyota приобрела 3,15% акций Tesla за $40,5 млн. Такой шаг, как отмечается, был направлен на совместную разработку электромобилей.

По словам источников издания, в настоящий момент японский автопроизводитель не видит необходимости сотрудничать с Tesla в этой области, поскольку наращивает усилия в разработке электромобилей самостоятельно. 

Источники также сообщили, что первый пакет акций Tesla Toyota продала в октябре 2014 года, а полностью избавилась от них к концу 2016 года. 

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