Азербайджан и Узбекистан создали совместное предприятие по добыче нефти и газа, которое будет работать в акватории Каспия и в Узбекистане. Об этом haqqin.az сообщил директор АО "Инcтитут геологии и развития нефтяных и газовых месторождений (Узбекистан) Гейбулла Абдуллаев.

«В течении шести месяцев будет определен объем совместной работы. Это новая страница в сотрудничестве наших стран. Мы планируем создать еще одно предприятие по разработке химических реагентов. Узбекистан хочет воспользоваться богатым опытом ГНКАР, в том числе и в сфере разработок морских месторождений. У нас пять нефтегазоносных месторождений. Узбекский газ экспортируется в РФ, Кыргызстан, Казахстан и Китай. Узбекистан экспортирует до 20 млрд кубометров газа в год», - отметил Абдуллаев.

По его словам, в целях диверсификации поставок Ташкент задумывается об экспорте газа через Азербайджан по Южному газовому коридору.

«Создание узбекско-азербайджанских совместных предприятий в нефтегазовой сфере является началом большой работы, которая также включает транзит энергоресурсов, геологоразведочные работы и многое другое», - сказал он.