Сегодня легендарному телохранителю президента Гейдара Алиева Мушвигу Мадатову исполнилось 50 лет. В самые сложные годы жизни общенационального лидера в Нахчыване М.Мадатов находился рядом с ним.

М.Мадатов – человек своеобразный, возможно, с неоднозначным характером, однако это человек, сильно любящий Азербайджан. Мы знаем его как человека, преданного делу чести. Жизнь сильно потрепала Мушвига и послала ему много испытаний, но он сохранил свое лицо и человеческое достоинство.

Искренне поздравляем Мушвига Мадатова с 50-летием и желаем ему долгой и счастливой жизни.