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Глава Пентагона о возможности военного столкновения США и Китая

 

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты одобряют действия Китая по сдерживанию КНДР, однако Вашингтон не готов терпеть милитаризацию искусственных островов в Южно-Китайском море. Об этом он сказал, выступая на международной конференции по безопасности в Сингапуре, передает Reuters.

Мэттис добавил, что США приветствуют экономическое развитие Китая, но признал, что между странами есть и разногласия.

«В то время как соперничество между США и Китаем, двумя крупнейшими мировыми экономиками, неизбежно, возможность конфликта исключить нельзя», — добавил глава Пентагона.

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