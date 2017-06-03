Глава Пентагона о возможности военного столкновения США и Китая

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты одобряют действия Китая по сдерживанию КНДР, однако Вашингтон не готов терпеть милитаризацию искусственных островов в Южно-Китайском море. Об этом он сказал, выступая на международной конференции по безопасности в Сингапуре, передает Reuters.

Мэттис добавил, что США приветствуют экономическое развитие Китая, но признал, что между странами есть и разногласия.

«В то время как соперничество между США и Китаем, двумя крупнейшими мировыми экономиками, неизбежно, возможность конфликта исключить нельзя», — добавил глава Пентагона.