Провозглашенные в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином инициативы – создание Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути ХХI века – должны, по мнению их авторов в Пекине, изменить геополитический ландшафт Азии, Европы и Африки. Но спустя четыре года сомнения в обоснованности этих проектов у его сторонников только усиливаются, порождая скепсис и разочарование.

Собственно, даже озвученные четыре года назад названия «Экономическое пространство Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шелковый путь» (МШП) сейчас уже по инициативе китайской стороны выходят из употребления. На логотипе прошедшего в середине мая в Пекине международного форума, в котором приняли участие главы 30 государств мира, значилось уже иное, гораздо менее амбициозное и куда как более расплывчатое название этого мероприятия - «Инициатива пояса и пути» (Belt and Road Initiative, BRI).

Скажу больше. Документ «Стратегический план строительства Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути ХХI века» был принят на заседании ЦК КПК и Госсовета КНР 2 декабря 2014 года, но до сих пор остается закрытым. Все карты, описывающие «китайское видение» маршрута нового Шелкового пути, имеют неофициальный характер, а государственным СМИ настоятельно рекомендовано вообще не публиковать карты с конкретными транспортными коридорами.

Менее амбициозны стали и финансовые предложения Пекина потенциальным партнерам, государствам, согласившимся на «сопряжение» своих экономических планов со стратегической инициативой Китая – если общая стоимость программы «Один пояс – один путь» составляет примерно триллион долларов, то Си Цзиньпин в своем выступлении заявил о готовности профинансировать лишь около 12,5% этой суммы – 124 миллиарда долларов. На бытовом уровне – деньги запредельные, для некоторых государств – огромные, но в масштабах мировой экономики – достаточно скромные.

Тем более, что ни ЭПШП в частности, ни расплывчатая «Инициатива пояса и пути» не сопровождается конкретными итоговыми цифрами и целевыми ориентирами, так называемым KPI – сколько конкретно кредитов будет выдано, сколько дорог построено и так далее. Тем более удивительным это обстоятельство выглядит на фоне того, что «Инициативу» курирует не абы кто, а Госкомитет по реформам и развитию, бывший Госплан КНР, в котором каждая цифра носит сакральный характер. От ответа на прямой вопрос об этой странности, который задавал автор, представители китайской стороны откровенно уходят, отделываясь ссылками на то, что из-за своей глобальности «Инициатива» сопряжена с огромным количеством факторов, которые Пекину не подвластны, а, следовательно, и о какой-то экономической конкретике говорить преждевременно.

Справедливости ради нужно отметить, что когда председатель Си четыре года назад провозглашал свои инициативы, речь тоже не шла о конкретных программах. Говорилось лишь об общих направлениях: политическое взаимодействие, укрепление транспортной связанности, упрощение условий торговли, укрепление финансовых связей, а также развитие контактов между людьми. То есть, с формальной точки зрения, к китайской стороне претензий выдвинуть никто не может. Ну а то, что основной инвестиционный драйвер «Инициативы», Фонд Шелкового пути (ФШП) с капиталом в $40 миллиардов, за прошедшие три года закрыл всего шесть сделок, так это всегда можно списать на неблагоприятные внешние обстоятельства.

Сегодня в «Инициативу пояса и пути» (ИПП) китайская сторона включает около 900 инфраструктурных проектов (автомобильные и железные дороги, порты, электростанции, мосты и так далее) более чем в 60 странах мира. Но если отвлечься от происходящего в Южной и Юго-восточной Азии, где проекты Пекина сталкиваются со все нарастающим сопротивлением местных правящих элит (а Индия вообще, отбросив дипломатию, ведет полномасштабную тайную войну против проекта Китайско-Пакистанского экономического коридора), то в сухом остатке остаются лишь 13 проектов в восьми странах общей стоимостью 1,73 миллиарда долларов.

В первую очередь, речь идет, конечно же, о железнодорожном сегменте, охватывающем Центральную Азию. Согласно проектам, в регионе должны быть проложены (или расширены) три основные железнодорожные ветки.

Западная «Ветка №1» пройдет из Алашанкоу (Хоргоса) в Синьцзяне по территории Казахстана до стыка с российской Транссибирской магистралью, и далее в Евросоюз через Беларусь.

Западная «Ветка №2» проляжет из Алашанькоу (Хоргоса) в Синьцзяне в Казахстан, и далее в Туркменистан, Иран, Турцию и, возможно, ЕС. Ответвление этого маршрута также дойдет до Кавказа, пересекая Казахстан и Каспийское море (товары будут пересекать морскую часть маршрута на паромах).

А западная «Ветка №3» свяжет город Кашгар на западе КНР с городом Ош в кыргызской части Ферганской долины через перевал Иркештам, а затем пройдет по территории Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции в Европу.

Кроме того, в Таджикистане за счет средств Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ, англ. Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), нового инвестиционного драйвера китайской инициативы, будет осуществлен проект по строительству и расширению дорог, включая маршрут, соединяющий Таджикистан и соседний Узбекистан. В июне 2016 года AIIB выделил прямой кредит на сумму 27,5 миллионов долларов на модернизацию ключевого 5-километрового участка автомагистрали.

Ну и в Азербайджане AIIB инвестировал 600 миллионов долларов в проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), общая стоимость которого составляет 8,6 миллиардов долларов и который является ключевым компонентом «Южного газового коридора». Предполагается, что этот трубопровод будет доставлять природный газ с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз-2» в Турцию и Европу, таким образом помогая обеспечивать «энергетическую безопасность Турции и Юго-Восточной Европы».

Впрочем, странности, сопровождающие «Инициативу пояса и пути», не обошли и железнодорожный сегмент этого предприятия, в частности, уже запущенный проект поставки грузов из Китая в Европу по железной дороге через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу. Так, за весь 2015 год Китай экспортировал в Европу по этому маршруту около 50 тысяч контейнеров TEU (стандартный 20-футовый контейнер). При этом один состав может доставлять до двухсот TEU максимум (обычно около пятидесяти). В то же время крупнейший в мире морской контейнеровоз CSCL Globe, управляемый China Shipping Container Lines, может за один раз перевезти 19 200 контейнеров TEU (а стандартный морской контейнеровоз – около девяти тысяч TEU). Таким образом, весь годовой объем китайского экспорта по железной дороге равен нескольким перевозкам по морю.

И это не говоря уже о цене. В 2014 году доставка 40-футового контейнера из западного Китая в Германию снизилась с $5500–6000 до $3200–3700. Но по морю все равно было бы в два раза дешевле, $1300–1700. Изменения экономической конъюнктуры, обновление флота и изменение расписаний транспортных компаний за последние годы подняли стоимость морских перевозок, но при любых раскладах они будут как минимум в 1,5 раза дешевле сухопутных.

Что же касается экономии времени, о которой часто любят говорить китайские чиновники, рекламируя Шелковый путь, то в отличие от цены она не столь уж и важна для бизнеса. «Вряд ли кто-то готов заплатить за доставку обеда в офис не в назначенное время, а «уже через 15 минут», но зато вдвое дороже», - отмечает ведущий эксперт Фонда Карнеги Александр Габуев. Пикантность ситуации добавляет то обстоятельство, что сегодня многие запущенные маршруты контейнерных поездов КНР – Европа… субсидируются китайскими властями через специальные компенсационные фонды.

Но даже если отвлечься от всех этих деталей, списать их на технические недоработки, остается главное – присоединение (или как принято сейчас говорить «сопряжение») к реализации китайской «Инициативы пояса и пути» совершенно не означает, что государство, принявшее такое решение, «вытянуло счастливый билет». Представители Узбекистана, Казахстана, Киргизии, России и других стран в один голос твердят о том, что ни о какой «свободе торговли», выходе их на китайский рынок, речь не идет. Высокие таможенные пошлины, сложный процесс сертификации, откровенные административные барьеры надежно защищают экономику Поднебесной от появления конкурентов на ее территории. И менять ситуацию Пекин совершенно не намерен. А вот от своих партнеров по «Инициативе» китайская сторона требует совершенно обратного – создания максимально благоприятных условий для ведения бизнеса представителями КНР. Без предварительных условий и ограничений.

И чем дальше, тем отчетливее приходит понимание того, что идеология «Инициативы пояса и пути» - отнюдь не налаживание диалога цивилизаций, а воплощение «китайской мечты» о достижении сильных позиций в мировой экономике, признаваемой всеми ее ведущими игроками.

Так что же сегодня представляет из себя «Инициатива пояса и пути» - проект века или глобальный миф? Парадоксальным образом в ней переплелось и то, и другое. В итоге «Инициатива» стала своеобразным «зонтиком», под прикрытием которого Китай реализует программу своей экономической экспансии. И расплывчатость «Инициативы» здесь Пекину только на пользу, поскольку в зависимости от задачи в каждой конкретной стране под столь неконкретное определение можно подогнать что угодно – от аренды земли до создания прокитайского лобби.

Более того, некая абстрактность китайской «Инициативы» обеспечивает максимальную гибкость. Сделали заход – если неудачно, то можно отойти, и попробовать с другой стороны. По словам экономиста GaveKal Dragonomics Тома Миллера, даже сами китайские чиновники в приватных разговорах признают, что Китай готов потерять 80% инвестиций в Пакистане, 50% в Мьянме и 30% в Средней Азии. Что вполне объяснимо - экономическая и следующая за ней политическая экспансии стоит дорого. Но, судя по всему, Пекин вполне готов платить эту цену.