В Баку будет облачно и сухо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков, подует северный ветер - хазри.

Как сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-20°, днем 25-30° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 55-60% днем.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами – дожди. Днем в основном будет без осадков. Утром кое-где будет туман, подует восточный ветер. Температура воздуха ожидается в пределах 15-20° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 16-21° тепла.