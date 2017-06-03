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Кусок сахара для плененных азербайджанских детей заговорил армянский командир

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

Подходит к концу неделя, отмеченная важной датой. 1 июня весь мир отмечал День защиты детей. По этому поводу прозвучало много заявлений, в том числе и в Азербайджане, и в Армении. Так, глава Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова озвучила страшные цифры. Напомним, что, по ее словам, "во время войны 61 ребенок пропал без вести, 27 до сих пор находятся в плену" (и это - не считая погибших – ред.).

В Армении отреагировали практически моментально, ведь прозвучало серьезное обвинение. Руководитель рабочей группы Комиссии Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Армен Каприелян заявил агентству «Новости Армении», что якобы азербайджанская сторона продолжает попытки дезинформировать мировое сообщество.

«Заявления подобного толка должны делаться на основании фактов. Данное заявление вызывает, мягко говоря, сильные сомнения касательно источника информации о нахождении 27 детей в плену…  Со своей стороны, повторю ранее однажды уже сказанное: армяне, в отличие от противника, никогда не занимались захватом в плен детей. Кроме того, пользуясь случаем, предлагаю госпоже Гусейновой вместо попыток игры на чувствах непосвященных, передать имеющуюся информацию о «фактах», если таковые вообще есть, компетентным международным организациям для ее всестороннего изучения», - сказал Армен Каприелян.

Поразительно, но именно сайт «Новости Армении», который публикует возмущенное заявление Каприеляна, в начале мая обнародовал признание армянского боевика, в котором черным по белому сообщается о взятых в плен азербайджанских детях. И им «добрый» Арсен втайне (!) раздавал сахар.

Руководителю рабочей группы Комиссии Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Армену Каприеляну нужна информация? Так вот она. Интервью было опубликовано 10 мая на сайте news.am. Отвечал на вопросы Ашот Абрамян, «личный представитель» генерала Аркадия Тер-Тадевосяна, по кличке «Коммандос».

«После событий в Ходжалу (Ходжалы – ред.) мы взяли пленных. Среди них были женщины и дети. Мы посадили их в автобус. Тогда с едой было сложно. Ее почти не было. Был меж нас Арсен Акопян. И то, что делал он, сложно вспоминать без улыбки. У нас в запасах были кубики сахара, и Арсен забивал ими карманы и ходил к автобусу, раздавал детям. Мы делали вид, что не замечаем, как сахар стремительно заканчивается», - рассказал Абрамян.

У господина Каприеляна еще есть вопросы? Пусть задаст Абрамяну, который подтвердил, что армянские вооруженные силы брали в плен и женщин, и детей.

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