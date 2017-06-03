Премьер-министром Ирландии станет открытый гей

Правительство Ирландии возглавит министр социальной защиты Лео Варадкар (Leo Varadkar), в 2015 году открыто объявивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. 38-летний политик с индийскими корнями станет самым молодым премьер-министром в истории страны, сообщает The Guardian.

2 июня Варадкар был избран лидером правящей партии «Фине Гэл» (Fine Gael). В соответствии с этим он вскоре займет пост главы кабинета министров, который стал вакантным после того, как действующий премьер Энда Кенни в мае объявил о своей отставке.

Кенни выразил преемнику полную поддержку. «Это большая честь для него, и я знаю, что он посвятит себя улучшению жизни людей по всей стране», — добавил политик.

Варадкар в мае прошлого года возглавил министерство социальной защиты. До этого он в течение почти двух лет руководил Минздравом и три года занимал должность министра по делам транспорта, туризма и спорта. В январе 2015-го политик объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, став первым открытым геем в ирландском правительстве.

Отец Варадкара, доктор по профессии, родился в Мумбае. В 1960-х годах он переехал в Англию. Там врач встретил будущую жену, которая тогда трудилась медсестрой, в Британии у них появилась на свет дочь Софи. Затем Варадкары пожили в Индии и перед рождением второй дочери переехали в Дублин, где в итоге и осели. В ирландской столице у них родился третий ребенок, Лео.

Ирландия — первая в мире страна, легализовавшая однополые браки посредством всенародного голосования. В мае 2015-го состоялся референдум, в ходе которого большинство голосовавших высказались за принятие поправки к конституции, изменившей определение брака. Сейчас под ним понимается союз двух людей любого пола. До 1993 года гомосексуализм в Ирландии считался уголовно наказуемым преступлением.