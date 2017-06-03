Азербайджанский авиатуризм понес тяжелую утрату - ушел из жизни Ширзад Эфендиев, член правления Ассоциации туризма Азербайджана. Ш.Эфендиев стоял у истоков развития авиатуризма, отдав своему любимому делу более 30 лет жизни. Он был одним из инициаторов создания авиакомпании Silk Way Travel, когда работал в Госконцерне АЗАЛ, которую он затем успешно возглавил.

Коллектив компании Silk Way Travel искренне скорбит в связи с безвременной кончиной своего руководителя на 57-году жизни и выражает искренние соболезнования семье и близким друзьям покойного.

Allah rəhmət eləsin!