Еще один новый отдел в Администрации президента

В Администрации президента Азербайджанской Республики создан новый отдел по вопросам электронного правительства и инновационного развития, сообщает haqqin.az со ссылкой на помощника президента Азербайджана Али Гасанова.
Заведующий этим отделом пока не назначен.
Таким образом, количество отделов Администрации президента достигло 16.
Отметим, что до этого в Администрации президента были созданы два новых отдела. Это Отдел по вопросам молодежи и спорта и Отдел по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.